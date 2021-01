Organismele nationale pentru protectia datelor pot, in anumite cazuri, sa actioneze in instanta gigantii tehnologiei, chiar daca nu sunt considerate a fi autoritate principala potrivit legislatiei Uniunii Europene, a opinat miercuri Michal Bobek, avocat general al Curtii de Justitie a UE, transmite dpa. Organismul de specialitate al Belgiei, denumita actualmente Autoritatea belgiana pentru protectia datelor, a dat in judecata in 2015 compania Facebook in legatura cu colectarea de date, prin plug-in-uri sau asa-zisele cookies, de la persoane cu sau fara cont pe platforma, ceea ce, potrivit institutiei…