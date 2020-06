Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, sunt 32 de centre de testare pentru coronavirus, amplasate in 14 județe și in București. Sapte dintre ele sunt private. Se mai adauga inca patru, care insa nu au prelucrat nicio proba, sustine g4media.ro, care citeaza un document al Institutului Național pentru Sanatate Publica.Capacitatea…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.418 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 52 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Dupa noile date oferite de Grupul de Comunicare Strategica, cu un numar de 505 cazuri confirmate cu COVID-19, București a devenit al doilea focar de infecție dupa Suceava, care are 701 cazuri confirmate.Revenim cu informația ca pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.247 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Romania inregistreaza 2.460 de cazuri de infectare cu CoVid-19, dintre care 215 in ultimele 24 de ore. 57 de pacienți sunt internați la ATI, dintre care 34 in stare grava. Totodata, au fost inregistrate pana an acest moment 85 de decese, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…