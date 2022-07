A venit la 15 ani la Iași, din Republica Moldova. A copilarit cu jocuri la rau, iepuri, fan și lucerna și a ajuns, peste timp, un medic apreciat pentru abordari inovatoare, transformandu-și astfel numele in brand. Strategia sa este concentrata pe pacient, cu tot contextul sau de viața. De pilda, ce legatura este intre un parinte autoritar și eșecul a patru proceduri de fertilizare in vitro? Sau intre o entorsa de glezna, veche de 6 ani, și hernia de disc cu simptome de sciatica? Sau intre starea actuala de burnout, durerea de genunchi și perna? In terapia Dr. Orest Bolbocean, toate aceste franturi…