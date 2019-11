Ore decisive pentru Guvernul Orban. Sunt necesare 233 de voturi pentru învestirea noului Executiv. Ce spun liberalii Parlamentul Romaniei se reuneste luni pentru a vota investirea Guvernului Orban. Ministrii propusi de premierul desemnat Ludovic Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei dintre cei 16 primind aviz negativ.



Au primit vot favorabil in comisiile parlamentare: Marcel Vela - propus pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Ciuca - propus pentru a ocupa functia de ministru al Apararii Nationale, Ioan Marcel Bolos - propus pentru functia de ministru al Fondurilor Europene, Victor Costache - propus pentru a ocupa functia…

Sursa articol si foto: rtv.net

