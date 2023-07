Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu vrea sa puna in aplicare ”Marele Plan” prin care are drept obiectiv economii de 6-8 miliarde de lei la bugetul de stat. Astfel, Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe sa puna in aplicare planul care cuprinde 4 masuri cruciale pentru incadrarea in țintele de deficit bugetar.…

- Ministrul Adrian Caciu a prezentat, vineri, dupa sedinta de Guvern, prevederile din Ordonanta de reducere a cheltuielilor, el aratand ca fata de varianta care s-a aflat in transparenta decizionala, a fost eliminat articolul legat de sporul de doctorat, care urmeaza sa fie clarificat in noua lege a salarizarii.…

- Guvernul a decis! Iata care sunt romanii care trebuie „sa stranga cureaua”, conform planului de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Ordonanța austeritații a fost publicata! Guvernul a decis de unde se taie bani și reduce cu 50% personalul de la stat Ministerul Finanțelor a publicat luni…

- Ordonanța de Urgența ce vizeaza reducerea cheltuielilor la bugetul de stat a fost publicata seara trecuta in transparența decizionala.Daca ne uitam la masuri vedem reducerea cheltuielilor pentru instituțiile statului cu 10 procente, dar vorbim și despre o restructurare a numarului de consilieri din…

