Stiri pe aceeasi tema

- Salariile profesorilor vor fi majorate cu 8% de la 1 ianuarie, dupa ce Ministerul Finanțelor a modificat proiectul de ordonanța care inițial ingheța veniturile cadrelor didactice. Proiectul repus in transparența decizionala a fost completat cu acordarea de la 1 ianuarie 2022 a unei creșteri de 1/4 din…

- Retinerea si neplata impozitelor si contributiilor dupa o perioada de 60 de zile de la scadenta se reincrimineaza ca fapte de evaziune fiscala si vor fi pedepsite cu inchisoare de la 1 la 5 ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor."Se reincrimineaza…

- Cumulat, impactul bugetar al masurilor din Ordonanța-trenuleț, este unul pozitiv, de aproape 88 miliarde lei. Aici vorbim atât de reduceri prin înghețarea anumitor cheltuieli, precum și bani în plus prin venituri suplimentare. Ce conține în detaliu proiectul nu mai spunem, pentru…

- Masurile fiscal-bugetare pregatite de Guvern afecteaza într-un fel sau altul, direct sau indirect, aproape toata populația, de la bugetari, la antreprenori. Una dintre masuri se refera la scaderea pragului la microîntreprinderi de la 1 milion de euro, la 500.000 euro.Vezi proiectul Ordonantei…

- Senatul a adoptat, in unanimitate, mai multe amendamente la Ordonanța de Urgența 118/2021 care vin in sprijinul consumatorilor casnici și noncasnici, pe fondul creșterii prețurilor la energia electrica și gazelor naturale. Masurile de sprijin se vor aplica in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta posibilitatea eliberarii in regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme usoare, a anuntat luni ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila. „Este vorba despre o ordonanta de urgenta a Guvernului prin care s-a completat…

- CJSU – 23 septembrie 2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, in aceasta seara, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul…

- ​Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, s-a încurcat miercuri în legislația RCA întrebat fiind daca în cazul vatamarilor corporale un pagubit City Insurance, societate în curs de faliment, poate primi mai mult de 500.000 de lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților,…