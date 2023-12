Stiri pe aceeasi tema

- Deblocarea proiectului de digitalizare a ANAF, care dispune de un buget de 100 milioane de euro, este prima și cea mai mare prioritate prezentata joi in ședința de Guvern de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Cu privire la atribuțiile Rasirom și ale SRI in aceasta digitalizare, Boloș a susținut ca…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat joi ca firma care a blocat programul Casa Verde Fotovoltaice a depus in instanța cererea de renunțare la judecata, ceea ce inseamna ca programul va fi deblocat in curand. Fechet a spus ca va discuta astazi cu ministrul Justiției pentru a urgenta lucrurile.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Programul „Masa calda in scoli”, care a fost extins in acest an, trebuie sa continue si i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa dimensioneze „corect” acest proiect pentru 2024, informeaza AGERPRES . „Legat de obiective majore, pentru ca ne apucam de…

- Șapte masuri introduse recent de Guvern prin reforma fiscala asumata in Parlament iși au termenul de intrare in vigoare la 15 zile de la oficializarea legii ce le conține. Reforma fiscala este prevazuta prin Legea 296/2023, iar o parte dintre masurile din aceasta sunt stabilite sa se aplice din data…

- Ordonanța nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergența, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial…

- Produsele tradiționale, cele bio și painea s-ar putea scumpi considerabil din ianuarie 2024: Noile masuri fiscale vor afecta portofelele romanilor Produsele tradiționale, cele bio și painea s-ar putea scumpi considerabil din ianuarie 2024: Noile masuri fiscale vor afecta portofelele romanilor Romanii…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca a comentat masurile fiscale propuse de cabinetul condus de Marcel Ciolacu din calitate de presedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor.Acesta si a intitulat depozitia legata de reforma fiscal bugetara "Itrsquo;s the economy,…

- Președintele AUR, George Simion, ia atitudine fața de pachetul de masuri fiscale anunțat de Guvern și il cheama joi pe prim-ministrul Marcel Ciolacu sa prezinte masurile fiscale in fața parlamentarilor AUR.“Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-și prezinte masurile fiscale in fața parlamentarilor AUR. Și…