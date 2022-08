Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi urmeaza sa primesc planul de iarna de la Ministerul Energiei si maine, in Comitetul ministerial, sa avem elementele de analiza si desigur sa avem concluziile analizei privind intreg procesul prin care vom aduce modificari la OUG-ul prin care compensam preturile la energie”, a spus premierul…

- Guvernul amana adoptarea modificarilor ordonanței de urgența pe compensarea prețurilor la energie. PSD ceruse modificarea ordonanței de urgența pana pe 1 septembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- ”Astazi urmeaza sa primesc planul de iarna de la Ministerul Energiei si maine, in Comitetul ministerial, sa avem elementele de analiza si desigur sa avem concluziile analizei privind intreg procesul prin care vom aduce modificari la OUG-ul prin care compensam preturile la energie”, a spus premierul…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, 26 august, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…

- Guvernul Ciuca va stabili cum se amana ratele la banci, in cadrul unei ședințe care se desfașoara in ziua de 27 iulie 2022. Ședința de miercuri a Executivului se desfașoara la Palatul Victoria, incepand cu ora 10. Una dintre temele ședinței este aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei…

- Guvernul a decis ca toți pensionarii cu venituri sub 2000 de lei sa incaseze in luna iulie 700 de lei in plus. Mnistrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca a taloanele pe luna iulie au inceput sa fie deja tiparite. „A inceput tiparirea taloanelor de pensie aferente lunii iulie, care conțin ajutorul financiar…

- Proiectul de ordonanta de urgenta(OUG) privind reducerea prețului la carburanți va intra pe agenda sedintei de joi a Guvernului dupa parcurgerea circuitului de avizare, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, pe 23 iunie, ca pretul carburantului la pompa va fi compensat…

- Romanii care au probleme cu plata ratelor la credite ar putea amana rambursarea cu pana la 9 luni, conform unui proiect realizat de Ministerul Finanțelor. Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declarației pe propria raspundere cu privire la faptul ca au inregistrat o creștere cu minimum…