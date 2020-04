ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020 ORDONANȚA MILITARA nr. 10 din 27.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afaralocuinței/gospodariei, este permisa numai in situațiile prevazute mai jos.(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65de ani, in afara locuinței/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurilede desfașurare a activitații profesionale și inapoi, precum și in condițiile art.1 alin.(1),… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

