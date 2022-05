Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care va permite ca invatamantul universitar sa poata continua in format online, a anuntat ministrul educatiei. Sorin Cimpeanu a precizat ieri, la Congresul studentilor, ca documentul va intra miercuri in sednta executivului si va redefini spatiul universitar…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online. Se va crea astfel baza legala si, pana la inceperea anului universitar…

- Ministrul Educației: invațamantul universitar cu frecvența se va putea desfașura și online. OUG, miercuri la Guvern Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat la Congresul Studentilor din Romania, organizat la Palatul Parlamentului de Uniunea Studentilor din Romania.ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura,…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat, urmand ca acestea sa fie platite esalonat, pe o perioada de cinci ani. Este vorba despre plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic…

- Invațamantul universitar cu frecvența va trece printr-o schimbare majora in viitorul apropiat. Guvernul pregatește o noua ordonanța de urgența prin care universitațile iși pot organiza cursurile și online. Invațamantul universitar se va modifica In urma ordonanței de urgența pregatita de Guvern, cursurile…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, o Ordonanța de Urgența prin care cei care iau decizia de a inființa o padure de la zero vor primi anual o prima de sechestrare forestiera, timp de 20 de ani. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar. Ordonanța prevede patru categorii de lucrari…