In data de 16 mai 2018, Guvernul a anunțat ca a adoptat, in ședința de guvern, o ordonanța de urgența care modifica si completeaza Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Insa pana astazi, 22 mai 2018, ordonanța nu a fost publicata in monitorul oficial, prin urmare ea nu a intrat inca […] The post Ordonanța de urgența care ar rezolva problemele salarizarii din sanatate nu a fost publicata in monitorul oficial deși a trecut o saptamana de la adoptare appeared first on Cancan.ro .