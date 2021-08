Ordonanța de urgență anti-plastic Ordonanța de urgența care interzice oficial punerea pe piața a unor produse din plastic de unica folosința, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, a Guvernului Romaniei.Potrivit documentului, de la intrarea in vigoare a ordonanței de urgența se interzice introducerea pe piața a urmatoarelor produse din plastic […] Articolul Ordonanța de urgența anti-plastic a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

