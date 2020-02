Stiri pe aceeasi tema

- „A fost publicata azi in Monitorul Oficial si o vom pune la dispozitie dupa conferinta de presa (...) OUG are toate avizele”, a spus ministrul Sanatații miercuri despre publicarea OUG privind modificarile privind accesul programelor nationale de sanatate.Intrebat de jurnaliști daca prin prevederile…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca pentru programele nationale de sanatate nu va fi prevazuta coplata, indiferent daca serviciile medicale vor fi furnizate intr-un spital public sau privat."Nu guvernul nostru este cel care a emis Ordonanta 24/2019, in care se prevede coplata in spitalele private.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca pentru programele nationale de sanatate nu va fi prevazuta coplata, indiferent daca serviciile medicale vor fi furnizate intr-un spital public sau privat. "Nu guvernul nostru este cel care a emis Ordonanta 24/2019, in care se prevede coplata in spitalele…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in situatia in care va fi adoptata propunerea formulata de Ministerul Sanatatii potrivit careia spitalele private ar putea oferi servicii medicale in cadrul programelor nationale de sanatate, beneficiarii acestor servicii nu vor trebui sa plateasca, pentru ca legea…

- Ziarul Unirea Horațiu Florea, PRO Romania Alba: Guvernul PNL privatizeaza programele naționale de sanatate! Prețul sanatații va fi și mai mare pentru pacienții cu venituri mici Guvernul PNL privatizeaza programele naționale de sanatate! Prețul sanatații va fi și mai mare pentru pacienții cu venituri…

- Guvernul PNL modifica semnificativ programele naționale de sanatate! Privatii, pe picior de egalitate cu spitalele de stat. Pe site-ul Ministerului Sanatații se afla in transparența decizionala un proiect de ordonanța simpla (OG) care aduce mai multe modificari la legea sanatații. Modificarea care privatizeaza…

- Modificarea unui alineat din legea sanatații, prin ordonanța de guvern, liberalizeaza complet accesul spitalelor și clinicilor private la fondurile pentru programele naționale de sanatate. Sume de zeci de milioane de euro vor putea sa plece spre privat, acolo unde de cele mai multe ori pacienții scot…

- Ministerul Sanatații arata ca județul Hunedoara se confrunta cu o lipsa de medici. Este un deficit cuprins intre zeci și circa 200 de medici. Potrivit raportarii Ministerului Sanatații, in județul Hunedoara este un deficit de 78 de medici, raportat la 31 iulie 2019, peste un an. Deficitul de peste…