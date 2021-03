Stiri pe aceeasi tema

- Iezuitii, unul dintre cele mai cunoscute ordine ale Bisericii Catolice, și-a luat angajamentul de a dona 100 de milioane de dolari descendenților sclavilor de pe urma carora a profitat, informeaza hotnews . Reprezentanții ordinului și urmașii sclavilor au anunțat saptamana aceasta crearea unei fundații…

- Mariah Carey a fost actionata in judecata de sora ei, Alison A. Carey, din cauza relatarilor facute de cantareata in cartea sa de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, aparuta toamna trecuta, informeaza Variety. Procesul a fost deschis luni, la New York, iar Alison Carey acuza descrierile relatiei…

- Thrillerul de actiune „The Marksman”, cu Liam Neeson in rol principal, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, informeaza News.ro. In al doilea weekend de la premiera, filmul regizat de Robert Lorenz a generat incasari de putin peste 2 milioane de dolari, aducand…

- Prima carte in banda desenata cu Batman a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, la mai mult de 80 de ani de la lansare. Fostul proprietar a cumparat-o cu 3.000 de dolari de la o librarie din Statele Unite, in 1979.

- Deutsche Bank ar urma sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru a evita o urmarire penala in Statele Unite ale Americii pentru acuzatii de corupție si manipularea pietelor de metale pretioase, conform Reuters. Cel mai mare creditor din Germania a fost de acord cu plata sumei de 125 de milioane de…

- Actionarii Tiffany au aprobat, miercuri, acordul in valoare de 15,8 miliarde de dolari in urma caruia compania americana de bijuterii va fi preluata de grupul francez LVMH, punand capat unui conflict intre cei doi retaileri de bunuri de lux, care s-a desfasurat pe parcursul a peste un an, transmite…

- Compania americana Novavax a inceput un studiu clinic de faza 3 pentru vaccinul sau experimental anti-Covid-19, dupa amanarea de doua ori a cercetarii din cauza problemelor legate de cresterea procesului de productie, transmite news.ro . Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii…

