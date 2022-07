Ordinele de începere pentru primele două tronsoane ale autostrăzii Ploiești-Buzău vor fi date în luna august V. Stoica Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut doua anunțuri importante, miercuri seara, cu privire la autostrada Ploiești-Buzau. Primul: s-a desfașurat un nou termen la Curtea de Apel București, cu privire la decizia finala pentru lotul 3 de pe Ploiești-Buzau, insa luarea unei hotarari definitive in acest sens a fost amanata pentru luni, 11 iulie 2022. Pe de alta parte, al doilea anunț facut de Catalin Urtoi vizeaza primele doua loturi ale aceleiași autostrazi, respectiv tronsoanele Dumbrava-Mizil și Mizil-Pietroasele. Consilierul ministrului afirma… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 54 de ani s-a produs miercuri seara, pe DN1B, in Albesti Paleologu. Victima se afla pe scuter in momentul in care a fost lovita de un autoturism condus de un sofer in varsta de 37 de ani. Ce comunicat a transmis IJP PRAHOVA: Din primele verificari…

- Guvernul Romaniei a aprobat declansarea procedurilor de expropriere care fac parte din coridorul lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Ploiesti – Buzau", aflate pe raza localitatilor Dumbrava, Draganesti, Tomsani, Colceag si Baba Ana, din judetul Prahova. In total, sunt 224 de…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr+un stalp de pe DN 1D, in judetul Prahova. Potrivit Centrului Infrotafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, a anuntat ca la kilometrul 1+300 de metri, in localitatea Albești-Paleologu, conducatorul…

- V. Stoica Guvernul Romaniei a aprobat ieri, prin Hotarare de Guvern, declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de imprumut si pentru relocarea utilitatilor, aprobarea listei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de imprumut si pentru relocarea utilitatilor, aprobarea listei imobilelor…

- Guvernul Romaniei a aprobat declansarea procedurilor de expropriere care fac parte din coridorul lucrarii de utilitate publica de interes national ”Autostrada Ploiesti - Buzau", aflate pe raza localitatilor Dumbrava, Draganesti, Tomsani, Colceag si Baba Ana, din judetul Prahova. In total, sunt 224 de…

- Violeta Stoica Ieri, 7 iunie, au fost semnate doua contracte importante pentru lansarea lucrarilor la viitoarea autostrada Ploiești – Buzau: contractul de finanțare prin PNRR, in valoare de 3,8 miliarde de lei fara TVA, a sectorului Ploiești – Buzau al Autostrazii Moldovei A7, precum și contractul de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…