- Marți, 22 decembrie, ora 14.24, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui scandal in familie pe strada Paltinișului. La fața locului polițiștii au identificat persoana reclamata și au constatat faptul ca, pe fondul unor discuții in contradictoriu, un…

- Joi, 17 decembrie, ora 08.13, polițiștii din Farcașa au fost sesizați prin SNUAU 112 de un barbat de 35 ani din localitatea Rodina, despre faptul ca tatal sau, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, l-a amenințat pe el si pe mama sa cu acte de violența. Polițiștii au identificat persoana reclamata,…

- La data de 02 decembrie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 43 de ani, cu privire la faptul ca, in urma unor discuții in contradictoriu, ar fi fost amenințata de catre tatal sau vitreg. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața…

- Ieri, 2 decembrie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 43 de ani, cu privire la faptul ca, in urma unor discuții in contradictoriu, ar fi fost amenințata de catre tatal sau vitreg. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbat,…

- Ziarul Unirea Și-a amenințat cu moartea concubina și a agresat-o: Barbat din Campeni REȚINUT de polițiști. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție Polițiștii din Campeni au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat și amenințat concubina. Barbatul s-a ales cu…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat din Bicaz, reclamat ca iși agreseaza și amenința cu moartea soția și copiii, de la inceputul acestei luni. In urma completarii formularului de evaluare a riscului pentru violența in familie, polițiștii…

- Joi, 01 octombrie, ora 16.10, politistii din Viseu de Sus au fost sesizati prin plangere de catre o femeie de 25 de ani, cu privire la faptul ca sotul sau a amenintat-o cu acte de violenta si a agresat-o fizic in mod repetat. In urma verificarilor politistii au emis ordin de protectie provizoriu impotriva…

- In seara de joi, 24 septembrie, la ora 19.42, politistii au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare despre faptul ca este implicata intr-un scandal. La fața locului politistii au identificat apelanta, o femeie de 35 de ani, care a relatat faptul ca a avut un scandal cu soțul sau si faptul ca […]…