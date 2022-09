Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea unui sistem „orbital”, o centura de 26,4 km ce va inconjura orașul și care va face legatura atat cu viitorul drum expres Buzau – Braila, cat și cu viitoarea autostrada A7, va deveni realitate in curand, iar marți s-a semnat contractul pentru preluarea unui tronson de 9,06 km de catre Ministerul…

- Din cauza secetei profunde, lacurile din zona de campie a judetului Buzau dispar vazand cu ochii. Dupa secarea lacului Amara, de la limita cu judetul Braila, pericolul s-a abatut asupra altui lac foarte important din regiune, unde mii de turisti vin anual sa se trateze cu namolul si apa de aici.

- Articolul VIDEO A fost redeschis podul din zona industriala a Buzaului, folosit de șoferii care tranziteaza orașul se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Veste buna pentru șoferii care circula intre Galați sau Braila și București și sunt nevoiți sa tranziteze Buzaul: au din nou acces pe pasajul…

- Veste buna pentru soferii care circula intre Galati sau Braila si Bucuresti si sunt nevoiti sa tranziteze Buzaul: au din nou acces pe pasajul rutier peste calea ferata din zona industriala a municipiului. Podul a fost redeschis circulatiei, vineri, cu aproape o luna mai devreme fata de termenul initial.

- Politistii au reusit sa dea de urma barbatului care a patruns prin efractie intr-un imobil din Braila, de unde a plecat cu bani si bijuterii de sute de mii de lei. Individul a fost gasit in urma unei serii de noua perchezitii domiciliare efectuate de anchetatori.

- Opt persoane au fost retinute de procurorii DIICOT din Bacau si Giurgiu in urma a 27 perchezitii domiciliare si 10 perchezitii in penitenciare, intr-un dosar de trafic de droguri, a transmis DIICOT, vineri, intr-un comunicat de presa. Drogurile erau impregnate in scrisori si expediate pe numele unor…

- Patru copaci au cazut si zeci de curti din municipiul Braila au fost inundate, in urma fenomenelor meteorologice inregistrate la nivelul intregului judet, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…