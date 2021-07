Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Nationala a Frantei. "14 iulie, Ziua Nationala a Frantei, este o zi de sarbatoare si pentru noi. Patria libertatii si a unei mari civilizatii de care suntem indragostiti de secole, Franta este tara…

- Franta este tara in care generatii de carturari, artisti, savanti si oameni de stat romani au studiat, au descoperit Europa luminilor si a revolutiei, iar Parisul este si un oras romanesc in care traseele memoriei ne poarta pe urmele atat de multor oameni mari ai tarii noastre, afirma liderul PNL Ludovic…

- Ludovic Orban a publicat duminica pe pagina sa de Facebook un mesaj legat de Ziua Naționala a Statelor Unite ale Americii, marcata anual ladata de 4 iulie. „Felicit cu multa caldura Statele Unite ale Americii in aceasta frumoasa zi de 4 Iulie, sarbatoare naționala și ziua in care se celebreaza adoptarea…

- Constructorul francez Renault a incheiat parteneriate cu Envision AESC, din China, si Verkor, din Franta, pentru a produce baterii de masini electrice in nordul Frantei, in apropiere de hub-ul sau ”Renault ElectriCity”, transmite Reuters. Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta…

- Da, e o tragedie sa fii roman in tara ta si sa nu vrei sa te bucuri de statutul de semicolonie al tarii tale si sa-ti fie frica sa spui toate acestea. In Ungaria, mult contestatul premier Viktor Orban nu conduce altceva decat o semicolonie, dar macar spune in clar ca nu se bucura de soarta tarii sale.…

- Bicentenarul morții imparatului Napoleon a fost generos și polemic marcat in Franța, ca dovada ca gusturile se tot schimba, la cheremul ideologiilor, și ca memoria acestui mare om - celebrat pentru geniul sau politic, militar, administrativ și juridic - nu e nici acum definitiv ”așezata”, scrie eseistul…

- Ce semnificatie are decizia presedintelui Frantei de a comemora 200 de ani de la moartea lui Napoleon, in contextul politic complicat din Hexagon si din Europa? Emmanuel Macron si-a asumat riscul de a intra pe un teren minat, legat de mostenirea napoleoniana, pe care alti presedinti ai Frantei l-au…

- Fostul președinte al Franței considera ca „Europa și Franța se confrunta astazi cu vertijul dispariției și decadenței” și ca vechiul continent se vede „dominat” de corectitudinea politica. Intr-un interviu acordat publicației franceze Le Point, fostul președinte al Republicii a vorbit despre trecutul…