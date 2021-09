Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban acuza ca sunt inventate in PNL „șmecherii” pentru desemnarea delegaților la congres: „renunțați inainte de a fi prea tarziu”. La prezentarea moțiunii sale in Cluj, Orban a explicat, sambata, ca votul unei filiale pentru o moțiune sau alta nu inseamna ca se poziționeaza in favoarea vreunui…

- Ludovic Orban, președintele PNL, susține ca a avut o ințelegere cu premierul Florin Citu, insa acesta a incalcat-o și a decis sa devina contracandidatul sau. Potrivit ințelegerii, Ludovic Orban ar fi urmat sa ramana liderul PNL, iar Florin Cițu premier și apoi guvernator al BNR, la incheierea mandatului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca ultimele evenimente pot afecta opțiunile unora dintre delegații care vor participa la alegerile interne, insa el este sigur ca poate caștiga al doilea mandat de președinte. Orban a spus ca delegații care și-au declarat susținerea pentru el la Congresul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a recunoscut, luni seara, ca Florin Cițu este in avantaj in acest moment in competiția pentru președinția partidului. Orban a spus, luni seara, la TVR 1, ca Florin Cițu a avut ca strategie atragerea președinților de filiala. „Strategia domnului Cițu a fost sa atraga…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor partidului adunați la Galați ca la Congresul partidului, din 25 septembrie, unde se va alege noul lider, aceștia nu trebuie sa decida prin prisma intereselor personale, ci sa il aleaga pe care li se pare cel mai bine pregatit. „Va rog sa faceti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca, dupa 4 ani de munca neintrerupta la conducerea partidului, are constiinta impacata si sentimentul datoriei implinite fata de cei care i-au acordat increderea, iar la Congresul din 25 septembrie, la care va candida pentru un nou mandat, ii indeamna…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declart ca a fost parasit de Sighiartau, dupa ce a investit in el. ”Nu l-am parasit. Dar seamana tot mai mult cu Dragnea. Și acționeaza ca și Ceaușescu!” a explicat deputatul bistrițean. Tensiuni in cadrul PNL, dupa ce președintele formațiunii, Ludovic Orban, susținea…