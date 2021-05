Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-COVID pentru persoanele care nu sunt considerate vulnerabile ar putea fi facuta contracost, ca in cazul gripei, spune președintele PNL, Ludovic Orban. „Și așa... noi organizam vaccinarea gratuita. Statul roman suporta toate costurile de vaccinare. E o situație excepționala, dar și aici…

- In urma cu un an, Florin Cițu renunța la mandatul de premier, pentru care era propus, și facea un pas in lateral pentru Ludovic Orban. Ioana Mihaila, desemnata acum ministru al Sanatații, critica din postura de președinte al PLUS decizia lui Cițu și a PNL. Martie 2020 venea in Romania cu o dubla criza:…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat luni pe liderul PNL Ludovic Orban si pe premierul Florin Citu ca au folosit anul trecut Fondul de rezerva al prim-ministrului pentru “mita electorala”, iar, ca urmare, social-democratii vor face plangeri penale, scrie Agerpres . „Am discutat in cadrul Biroului…