Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a anunțat ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputaților la București. “Presedintele partidului candideaza in Bucuresti”, a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. Orban a mai spus ca liberaluu vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie, iar pe 21 octombrie- listele cu candidați. “Am hotarat pe data de 20 data depunerii semnaturilor pentru sustinerea candidatilor PNL in alegerile parlamentare si dupa depunerea semnaturilor la Biroul Electoral Central va urma pe 20 dupa-amiaza si 21 octombrie depunerea listelor de candidati in fiecare circumscriptie…