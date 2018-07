Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta susține ca desfașurarea de forțe din Parlament pentru adoptarea noului Cod penal e doar o perdea de fum, iar problemele pesonale ale lui Liviu Dragnea vor fi rezolvate de Guvernul Dancila prin Ordonanța de Urgența. Liderul Pro Romania a mai spus ca, atunci cand noua varianta de Cod penal…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și semnata de parlamentari ai USR și PMP a fost depusa in Parlament.Liderul PNL, Ludovic Orban, spunea ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt "lacheii” lui Liviu Dragnea.

- Fostul premier Mihai Tudose l-a ironizat, pe Facebook, pe liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce a fost intrebat cum poate dovedi ca el este cel care posteaza mesajele. Tudose a replicat ca poate pune o poza tot cu Dragnea in masina, facand referire la mesajul transmis de presedintele PSD de 1 mai.

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- Daniel Horodniceanu isi prelungeste cu sase luni mandatul la sefia DIICOT, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat delegarea, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a propus la sefia Parchetului AntiMafia pe procurorul Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu…

- „In data de 19 mai 2018, se organizeaza excursie la Bucuresti, cu ocazia desfasurarii mitingului pentru sustinerea familiei formata dintr-un barbat si femeie. Excursia este gratuita”, se precizeaza in anunt. Anuntul a generat valuri de comentarii, Asociatia de pensionari fiind acuzata ca face jocurile…