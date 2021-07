Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca sunt unii oameni in partid care se proclama campioni in lupta impotriva PSD, dar el a participat la toate bataliile cu "hidra comunista" care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani, anunța Agerpres. "Sunt unii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…

- Lupta pentru putere este din ce in ce mai aprinsa, iar funcția de premier pare sa fie miza confruntarii dintre doua figuri politice reprezentative. In cursul zilei de duminica, Ludovic Orban a fost prezent la Piatra Neamț, acolo unde a susținut o declarație de presa. Printre altele, acesta a avut discuții…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le raspunde celor din partid care il critica pentru faptul ca sub mandatul sau au pierdut alegerile. El susține un astfel de subiect „ramane de analizat”, dar a ținut sa precizeze ca partidul condus de el a ramas principalul partid de guvernamant. El susține ca nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Premierul Florin Cițu a facut precizari, luni, despre vaccinul anti-COVID in Romania, dupa ce președintele PNL Ludovic Orban a a anunțat ca romanii ar putea plati pentru a fi vaccinați. Șeful Guvernului a declarat ca vaccinul anti-COVID in Romania este și ramane gratuit și ca nu este nicio discuție…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca „atunci cand dai declaratii impotriva premierului trebuie sa ai bagajele facute”. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, le-a transmis celor din USR PLUS sa termine acest exercitiu de orgoliu si sa puna in practica obiectivele asumate…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Petresti, judetul Dambovita, ca el cunoaste foarte bine partidul si ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea acestuia in deplina cunostinta de cauza si ca nu ii este teama de nimic in acest sens.…