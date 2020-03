Orban: Statul va suporta șomajul tehnic pentru angajații din firmele care și-au încetat activitatea din cauza COVID-19 „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am gandit sunt masuri de a susține financiar, de la buget, efortul de plata a ceea ce se numește șomajul tehnic.Foarte multe companii care sunt afectate sunt companii care funcționau foarte bine, cu profitabilitate, iar aceste companii sunt afectate de o conjunctura pe care o consideram de moment. Aceste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Ziarul Unirea Statul va suporta șomajul tehnic pentru angajații din companiile care și-au incetat activitatea Ludovic Orban, Premierul Romaniei, a anunțat, in debutul ședinței de guvern de miercuri, ca vor fi adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea economiei și ... Statul va suporta șomajul tehnic…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, ca vor fi adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea economiei și a companiilor afectate de criza coronavirus. ”Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca intre masurile ce vor fi adoptate in contextul pandemiei de coronavirus se numara și plata șomajului tehnic pentru angajații din companiile care și-au incetat activitatea, precum și injectarea de bani in economie.

- Ludovic Orban a vorbit inaintea sedintei de Guvern despre masurile economice pe care Executivul le adopta in perioada epidemiei de coronavirus. "Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la…

- Premierul Ludovic Orban a avut, marți, consultari cu reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, din cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, asupra masurilor economice și sociale necesare pentru reducerea efectelor COVID-19. Discuțiile s-au axat asupra soluțiilor necesare…

- PLUS propune somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate economic in contextul COVID-19, potrivit unui comunicat al partidului. "PLUS propune urmatoarele masuri urgente: somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate (stau acasa cu 75% din salariu, iar compania nu plateste taxe, contributii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica seara, ca, in cazul in care alegerile la Primaria Capitalei vor fi castigate de candidatul sustinut de liberali, cele 22 de companii municipale vor fi desfiintate, el adaugand ca "s-au sifonat banii publici pe toate nazdravaniile pamantului". "N-am…