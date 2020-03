Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca "sub nicio forma" ministrii Cabinetului Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare nu vor fi schimbati din Guvern. El a fost intrebat daca se ia in calcul schimbarea ministrilor din Guvernul Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare, in contextul in care acest lucru a fost solicitat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. "Sub nicio forma. Ministrii Guvernului pe care il conduc si ministrii care sunt propusi de premierul desemnat Florin Citu sunt ministri seriosi, ministri competenti,…