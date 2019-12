Orban spune ca provinciile romanesti ar trebui unite si printr-o autostrada. Cati kilometri au fost inaugurati in 2019 Premierul Ludovic Orban, aflat la festivitatile organizate de 1 Decembrie la Alba-Iulia, a transmis ca provinciile romanesti ar trebui sa fie unite si printr-o autostrada. Asta in conditiile in care, in 2019, ar putea fi inaugurati doar cativa kilometri.



"Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci tronsoane de la Pitesti la Sibiu sunt 'prioritate zero'. De asemenea, Autostrada 'Unirii', cum ii spunem noi, Autostrada Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, si nu numai Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, ci si legatura cu granita de vest, de asemenea,…

