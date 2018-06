Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit mesaj de convocare la reuniunea CExN. Comitetul Executiv al PSD ar urma sa se reuneasca dupa-amiaza, de la ora 16.00, potrivit news.ro. Numarul doi ca functie in partid este Viorica Dancila, presedintele executiv al…

- Miki Lupu, autorul CRIMEI de la Partoș va ramane in inchisoare pe viața. Curtea de Apel Alba Iulia a menținut sentința Tribunalului Alba. Decizia este una definitiva. Curtea de Apel Alba Iulia a soluționat definitiv dosarul crimei din Partoș, inculpatul Lupu Madalin Miki ramanand condamnat la inchisoare…

- Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare si trebuie sa plateasca statului spaniol 18,8 milioane de euro. Fotbalistul a cerut ca pedeapsa sa fie cu suspendare si a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce si-a recunoscut vinovatia in patru capete de acuzare, scrie El Mundo. Cristiano…

- Fostul prefect al județului Galați, Catalin Emanoil Bocaneanu, a fost condamnat la opt ani de inchisoare. Decizia in dosarul de corupție aparține magistraților de la Curtea de Apel Galați si este definitiva.De asemenea, fostul prefect a fost pedepsit cu interzicerea unor drepturi pe o perioada…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței (stanga) și Andrei Bodean, procuror DNA Constanța (dreapta) – foto: www.ziuaconstanta.ro Radu Mazare a fost condamnat la 6 ani și jumatate pentru ca ar fi vandut subevaluat mai multe terenuri din stațiunea Mamaia. Prejudiciul calculat de procurorii DNA Constanța…

- Zece politisti din cadrul Politiei municipiului Braila au fost achitati, iar alti 12 colegi ai lor au primit pedepse cu suspendare, toti fiind judecati pentru ca ar fi primit intre 100 si 1.500 de lei de la conducatori auto depistati cu nereguli pentru a nu-i sanctiona. Decizia Tribunalului Braila nu…

- Tribunalul Cluj l-a condamnat pe protagonistul incidentului din 2 ianuarie 2017 la 3 ani inchisoare cu suspendare pe un termen de incercare de 4 ani și, in plus, l-a obligat sa presteze 80 de zile in folosul comunitații. De asemenea, are de platit daune morale de 21.000 de euro catre soția și fiica…

- PNL Sector 6 a informat vineri ca, prin efectul statutului partidului, Corneliu Dobritoiu si-a pierdut calitatea de membru PNL, in momentul condamnarii sale definitive, respectiv in 2016. "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privitoare la calitatea domnului…