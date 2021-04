Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in judetul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de inselaciune prin folosirea de documente de studii falsificate, ca Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD si dupa demitere a obtinut repunerea in…

- Directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Bogdan Bratu, este cercetat pentru inșelaciune dupa ce și-ar falsificat diplomele de studii, conform unor surse judiciare. Vineri dimineața au loc mai multe percheziții in acest dosar. Potrivit primelor informații oferite…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza trei percheziții domiciliare, in județele Giurgiu și Dolj. Acțiunea vizeaza…

- Declarațiile fostului ministru ne arata o data-n plus ca premierul Florin Cițu a luat o decizie corecta cand a hotarat sa propuna revocarea sa din funcție, spune liderul PNL, Ludovic Orban, ca reacție la afirmațiile lui Vlad Voiculescu. Orban a reluat ideea potrivit careia Florin Cițu are dreptul constituțional…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca raspunderea politica „exclusiva” pentru mentinerea lui Vlad Voiculescu in functia de ministru al Sanatatii apartine celor din USR-PLUS.

- Mai multi angajati ai Muzeului de Arta din Craiova au fost infectati cu noul coronavirus, iar directorul institutiei spune ca ia in calcul sa suspende activitatea, desi nu a primit nicio decizie de la DSP in acest sens, pentru ca situatia este grava Cinci angajati ai muzeului au fost confirmati pana…