Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, referitor la respingerea ordonanței de urgența privind alegerile anticipate de catre Senat, ca liberalii iau în calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale în cazul în care și deputații vor da un vot negativ asupra actului normativ.…

- Senatul ar putea dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, OUG 26/2020 privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate, actul normativ fiind inscris pe ordinea de zi sub mentiunea depunerii raportului, potrivit site-ului institutiei. …

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca majoritatea PSD a respins ordonanța de urgența pentru alegerile anticipate, in comisia juridica a Senatului, intr-un mod iresponsabil și „intr-o bataie de joc totala la adresa Diasporei”, anunța MEDIAFAX.„In mod complet iresponsabil și intr-o bataie…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisa de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate . Consiliul Legislativ susține ca Executivul a trimis proiectul spre avizare in ziua in care a fost demis prin moțiune de cenzura, or la acel moment nu mai avea dreptul sa promoveze ordonanțe…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare pe tema convocarii alegerilor anticipate, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Seful...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta o Ordonanta de urgenta, care stabileste niste prevederi clare in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca exista un proiect de ordonanta de urgenta care sa reglementeze concret situatia in care se ajunge la alegeri parlamentare anticipate. "La ora actuala in legislatia din Romania nu exista o reglementare precisa privitoare la anticipate, se stie clar ca exista…

- Premierul Ludovic Orban sustine ideea alegerilor anticipate si spune ca e greu de schimbat sistemul de alegere in Romania, mai ales daca ii dezavantajeaza pe parlamentarii in functie.Ludovic Orban spune ca trei ani si jumatate, dupa alegerile parlamentare, in Romania nu o sa mai fie niciun…