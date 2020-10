Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, in deschiderea Bucharest Forum 2020, ca in ciuda provocarilor pe care le-a adus și le va aduce in continuare, criza generata de noul coronavirus poate sa aduca și o seri...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie, un mesaj in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare…

- Oamenii de afaceri din Romania, investitori, manageri și angajați cu funcții de raspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precauție la perspectivele economiei, in contextul accentuarii problemelor financiare determinate de pandemia COVID. 67% dintre managerii chestionați intr-un barometru…

- ”Oamenii de afaceri din Romania, investitori, manageri si angajati cu functii de raspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precautie la perspectivele economiei, in contextul accentuarii problemelor financiare determinate de pandemia COVID. 67% dintre managerii chestionati intr-un…

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…

- Criza actuala generata de pandemia Covid-19 a clarificat pentru toata lumea, daca mai avea cineva dubii, necesitatea unei poziții macroeconomice sustenabile, conturata prin politici contra-ciclice și consolidata de existența unor rezerve care sa ofere autoritaților resursele și spațiul necesar pentru…

- Nelu Tataru sustine ca pot fi multe previziuni, in contextul in care cetatenii nu respecta regulile impuse de autoritati. De asemenea, acesta a mentionat ca in acest moment considera ca fiecare cetatean are un cunoscut care a fost sau este infectat. Citeste si: Prognoza ingrijoratoare privind…

- Pe fondul crizei provocate de pandemie, deficitul comercial al Romaniei s-a adancit cu aproape un miliard de euro, ajungand la 8,665 miliarde. Pe scurt, exportam mai puțin și importam mai mult. In perioada 1-30 iunie 2020 fața de aceeași perioada din 2019, exporturile au scazut cu 18,1%, iar importurile…