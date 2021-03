Orban: PSD a alocat bani primarilor după propria politică, discriminând cetăţenii Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a sustinut, luni, ca PSD a alocat bani primarilor dupa propria politica, ''discriminand cetatenii''. Intrebat la Parlament cum comenteaza acuzatiile social-democratilor potrivit carora banii ar fi impartiti in mod discretionar catre primarii membri ai partidelor din coalitia de guvernare, Orban a afirmat ca PSD ar trebui "sa taca pe acest subiect". "PSD ar trebui sa taca pe subiectul asta, pentru ca PSD a alocat banii dupa proprie politica primarilor si a discriminat cetatenii romani, impartindu-i in doua categorii - cetateni romani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat acuzatiile Partidului Social Democrat potrivit carora banii ar fi fost impartiti in mod discretionar numai primarilor care fac parte din formatiunile aflate in coalitie, sustinand ca PSD a alocat banii dupa culoarea politica a primarilor si ca, in locul reprezentantilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a sustinut, luni, ca PSD a alocat bani primarilor dupa propria politica, "discriminand cetatenii". Intrebat la Parlament cum comenteaza acuzatiile social-democratilor potrivit carora banii ar fi impartiti in mod discretionar catre primarii membri ai…

- Cu alegeri programate abia peste 3 ani, pandemia și efectele socio-economice vor reprezenta principala preocupare a guvernarii tripartite. Trei adversari politici pana acum o luna au fost trimiși de electorat sa coabiteze la Palatul Victoria și in Parlament. Pe scena politica, PSD și AUR vor face opoziție,…

- Cu alegeri programate abia peste 3 ani, pandemia și efectele socio-economice vor reprezenta principala preocupare a guvernarii tripartite. Trei adversari politici pana acum o luna au fost trimiși de electorat sa coabiteze la Palatul Victoria și in Parlament.

- Cetațenii romani vor putea calatori spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru șederi de scurta durata (ex. in scop turistic, in vizita etc.) pe o perioada de pana la 6 luni intr-un an, fara a avea nevoie de o viza de intrare. Cu toate acestea, cetațenii romani care doresc sa munceasca…

- L-am intrebat pe Lucian Avramescu, directorul AMPress, care comenta zilele trecute sub titlul ”Mai hahalerelor!„ atitudinea liderilor politici ”caștigatori”, in realitate perdanți la scrutinul pentru Parlament, cum considera ziua de azi, cea a consultarilor de la Cotroceni. -Aș vorbi despre ingamfarea…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, se opune demararii procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis de catre noul Parlament, varianta sustinuta de liderul AUR, George Simion. Ciolacu a fost intrebat, la conferinta de presa de dupa consultarile cu presedintele Iohannis, daca PSD ia in calcul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban (PNL) ii indeamna pe romani sa mearga sa voteze, duminica, subliniind ca "urmatorul Parlament trebuie sa fie unul reprezentativ pentru sectiuni cat mai largi din societate". Citește și: Fostul președinte al Curții Constituționale a EXPLICAT ce urmeaza dupa vot:…