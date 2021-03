Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat marți ca nu ii ințelege pe protestatarii anti-restricții și le-a transmis acestora ca iși pun viața in pericol. Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare pana la Craciun! (surse)„Solicitarile mi se par destul de neclare,…

- Liderul PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni la Parlament ca PSD a blocat in comitetul liderilor introducerea pe ordinea de zi pentru dezbatere și vot a proiectului de lege privind desființarea SIIJ. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea musculara: Cand arata ca ai probleme cu tiroida„In…

- Personalul din centrele de vaccinare din judetul Arges ameninta ca vor opri vaccinarea anti-COVID. Oamenii spun ca nu au fost platiti de doua luni. Daca situatia va continua, ei urmeaza sa depuna actele pentru neplata si sa opreasca vaccinarea din data de 1 aprilie. Președintele PNL Ludovic Orban…

- „Am avut, astazi, la Parlament, impreuna cu presedintele Senatului, Anca Dragu, o intalnire cu reprezentantii IVECO, o companie care a decis, intr-o perioada dificila, legata de pandemia de coronavirus, sa investeasca in tara noastra. Eforturile guvernului PNL de a mentine economia romaneasca pe un…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il face mincinos pe premierul Florin Citu, reproșandu-i ca atat el, cat si coalitia de guvernare, au votat in decembrie in Parlament programul de guvernare care prevedea cresterea pensiilor in acest an, nu in 2022, cum au anunțat acum. „Citu, esti un mincinos! Ce incredere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni, 8 februarie, ca punctul de pensie va creste doar de la 1 ianuarie 2022. "Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare. El a vorbit si despre voucherele de…

- Ultimul an ne-a aratat, poate mai mult ca niciodata, importanța și puterea lucrurilor normale, marunte, dar fara de care viața noastra o ia pe o carare nesanatoasa pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. La fel cum puterea unei familii sta in conviețuirea in aceeași casa a acesteia, așa cum locația…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatura la președinția formațiunii la congresul care va fi organizat in acest an. „Nu exclud, dar in același timp pot sa susțin pe oricine altcineva”, spune el la emisiunea Marius Tuca Show, potrivit MEDIAFAX. „Nu știu daca voi candida.…