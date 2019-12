Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanța vor fi menținute și in bugetul pe anul 2020, dar la nivelul anului 2019, insa autoritațile vor elimina cerințele suplimentare de capital pe care guvernul PSD le-a impus administratorilor de pensii de la Pilonul II.”Nu vom afecta voucherele de vacanta. Propunerea va fi sa mentinem…

- Documente atasate: VOUCHERE DE VACANTA 2020. "Nu vom afecta voucherele de vacanta. Propunerea va fi sa mentinem voucherele la nivelul anului 2019, asta va fi propunerea in legea bugetului de stat", a precizat Orban. El a adaugat ca prin voucherele de vacanta se stimuleaza turismul intern, dar unul…

- Guvernul se reuneste intr-o noua sedinta, vineri seara, in cadrul careia ar urma sa fie discutat intr-o prima lectura proiectul legii bugetului de stat pe anul 2020. Sedinta de Guvern este anuntata sa inceapa la ora 18.00. Premierul Ludovic Orban declara, joi, ca pana luni va decide…

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este de a aproba legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an, iar in cazul in care nu se va putea aproba bugetul prin dezbatere parlamentara pana la 31 decembrie, ia in calcul asumarea raspunderii pe aceasta lege. "(...) nu mai…

- ”Exista si aceasta posibilitate, dar, cand vom lua o decizie, o sa o facem public”, a spus premierul Ludovic Orban, care a precizat ca asumarea raspunderii ”este net superioara din punct de vedere democratic”. Orban a precizat ca se va ajunge la asumarea raspunderii daca exista "risc…

- Dupa ce in aceasta seara, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania ca Guvernul sa si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat.Acesta a mai declarat ca, in cazul in care se va intampla acest lucru, PSD va depune initiative legislative de…

- Voucherele de vacanța vor fi menținute și in 2020, a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, menționand ca este examinata și soluția de a stimula utilizarea lor și in perioada de extrasezon, relateaza News.ro. El invoca și un proiect de lege referitor la utilizarea…