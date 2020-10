Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului, daca vor fi respectate regulile impuse in acest sens atat in campania electorala, cat si in ziua exercitarii votului."Dupa…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, referitor la posibilitatea de amanare a alegerilor, ca ”fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este o zi pierduta in Romania, iar majoritatea PSD mai face un rau Romaniei”. „Fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este…

- Premierul Ludovic Orban a spus luni, intrebat daca ia in calcul amanarea alegerilor parlamentare, ca derularea campaniei și a votului nu prezinta un risc suplimentar de infectare.„Din punctul meu de vedere, derularea campaniei și a votului, in conformitate cu regulile care au fost aplicate…

- Miercuri, la finalul ședinței BPN, premierul Ludovic Orban a declarat ca a stabilit calendarul alegerilor parlamentare și ca el va conduce campania electorala, fiind un lucru pe care și-l asuma in calitate de lider al partidului. „Am stabilit calendarul de pregatire al alegerilor parlamentare. Voi conduce…

- Ludovic Orban a anuntat ca in cadrul sedintei BPN a PNL s-a stabilit ca el va conduce campania electorala a partidului la alegerile parlamentare. Tot in cadrul sedintei de miercuri s-a stabilit si calendarul de pregatire a alegerilor. "Am stabilit calendarul de pregatire a alegerilor parlamentare,…

- Guvernul a alocat, printr-o hotarare adoptata in sedinta de joi, suma de 625 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie. "Au fost adoptate doua hotarari de Guvern pentru organizarea alegerilor pentru Parlametul Romaniei…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie. Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie, la ora 7,00, iar…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale si…