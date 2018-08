Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, condamnat oficial declaratiile premierului ungar Viktor Orban, potrivit caruia „Centenarul Marii Uniri nu este un moment festiv pentru maghiari”, si le-a catalogat drept „o jignire la adresa sentimentului romanilor”. El a mai spus ca acestea sunt cu atat mai grave cu cat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata starea de urgenta in statul California, afectat din 23 iulie de incendii de padure, informeaza EFE. Citește și: Clotilde Armand publica LISTA beizadelelor: copiii liderilor PSD, angajați pe bani grei la statTrump a ordonat guvernului…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se "joace cu coada leului", dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna "mama tuturor razboaielor", declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat al secretarului de stat american…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se ''joace cu coada leului'', dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna ''mama tuturor razboaielor'', declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat…

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Prințul Charles și Prințul William, au refuzat cu vehemența sa-l intalneasca pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta… Trump…

- Departamentul de Stat american a facut din greseala Singapore o parte a Malaeziei intr-o nota emisa in legatura cu summitul de marti Coreea de Nord-SUA si publicata pe site-ul sau, provocand dezaprobare si deradere pe social media, relateaza marti Reuters. Presedintele american Donald Trump s-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca intalnirea pe care presedintele SUA, Donald Trump, a avut-o cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, reprezinta un pas foarte important pentru construirea unei paci durabile in regiune. "Il felicit sincer pe presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore. Trump si Kim au participat la o intalnire fata in fata timp de aproximativ 40 de minute, doar in prezenta interpretilor, iar la finalul acesteia presedintele american a…