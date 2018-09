Reprezentantii PNL vor depune, miercuri, o sesizare catre Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a ordonantei de rectificare a bugetului, a anuntat presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban. In cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, liderul liberalilor a precizat ca in sedinta Biroului Executiv al partidului a fost adoptat textul sesizarii catre Avocatul Poporului. "Pe toata perioada vacantei parlamentare, desi a avut aceasta delegare legislativa din partea Parlamentului, Guvernul nu a facut nimic. Nu a adoptat proiectul de ordonanta,…