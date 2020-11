Orban: Pensiile speciale au fost instituite de PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții pentru introducerea in circuitul legislativ a proiectelor PNL și USR de abrogare a pensiilor speciale: liberalii și useriștii sa nu mai boicoteze Senatul, astfel incat sa poata fi votata legea privind dublarea alocațiilor pentru copii. ”Voi convoca de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, pe Facebook, ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala care se acorda parlamentarilor care au mandate intregi. Alaturi de liderul PSD și-a anunțat demisia din Camera Deputaților și liderul grupului…

- Premierul Ludovic Orban, șef al Comitetului Național pentru Situații de Urgența și candidat al PNL de București la alegerile parlamentare, nu știe situația paturilor libere de la ATi din Capitala. In timp ce, in Capitala, situația la ATI este una critica, mai mulți pacienți fiind transportați la Iași…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca social-democrații vor forța amanarea alegerilor parlamentare și vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege. Fostul primar al Capitalei a precizat ca mai exista doua variante: declararea starii de urgența sau OUG adoptat de catre Guvern.…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca in timp ce este așteptat un raspuns al Curții Constituționale pe tema pensiilor speciale, statul roman le platește sume uriașe celor care le incaseaza. Doar in ultimele 4 luni s-au platit peste 3 miliarde de lei pentru pensiile speciale. ”Risipa de bani continua,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. „Se va institui purtarea maștii in toate spațiile publice inchise și deschise” dupa ședința…

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei s-au intalnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Președintele și candidatul dreptei au discutat despre problemele din București și despre rezolvarea acestora.…

- Premierul Ludovic Orban a avut, miercuri, o ieșire nervoasa, la un eveniment electoral din Argeș, spunand ca PSD, prin modificarea in Parlament a legii bugetului, “a bagat Romania in faliment” prin cheltuieli suplimentare iar, in aceste condiții, statul nu va mai putea sa se imprumute, scrie digi24.ro.…