- Premierul Ludovic Orban elucideaza misterul majorarii pensiilor, astfel ca, in cele din urma, marirea va avea loc. Seful Executivului a anuntat ca marirea va avea loc conform legii, insa nu a vrut sa spuna daca acestea vor creste cu 40% de la 1 septembrie. Orban i-a cerut deja ministrului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala."Din pacate,…

- Eliminarea pensiilor speciale, votata marti in plenul Camerei Deputatilor, a parut o sceneta regizata, pusa in scena de actori de mana a doua, care nu au reusit sa convinga audienta.Parlamentarii stiau, cand apasau butonul de vot, ca pensiile speciale nu vor disparea. Cel putin nu in forma votata in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, la Palatul Victoria, ca trebuie recalculate pensiile speciale mai mari decat este plafonul in prezent, mai exact, salariu de baza, motiv pentru care este nevoie sa fie avuta in vedere inclusiv varsta de pensionare.Citește și: PSD lasa Guvernul in…

- PSD a transmis, marti, dupa adoptarea legii privind eliminarea pensiilor speciale, ca parlamentarii formatiunii au facut exact ceea ce au promis, au votat ”pentru”. ”Somam Guvernul Orban SA NU REINTRODUCA pensiile speciale prin ordonanta de urgenta”, a transmis PSD.

- O pensionara din Iasi l-a luat la intrebari pe premierul Ludovic Orban imediat dupa ce acesta si ceilalti lideri politici au rostit discursuri pe scena din Piata Unirii din Iasi, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane.

- Subiectul pensiilor speciale este unul care starneste discutii si reactii in spatiul public. Cateva mii de cititori ai Gazetei de Sud au raspuns, in numai cateva zile, la intrebarea adresata, saptamana trecuta, la sondajul GdS. Intrebarea a fost: „Sunteti de acord cu eliminarea TUTUROR pensiilor speciale?“.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile vor fi platite, chiar daca va exista o intarziere de 3-4 zile, cauzata de zilele libere. ”Noi am prevazut in Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca sa fie limpede”, a spus premierul.