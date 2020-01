Stiri pe aceeasi tema

- Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai…

- Partidele se pregatesc in București pentru una din cele mai aprige confruntari de la alegerile locale. Interesant este ca la ora actuala meciul principal nu este Stanga VS Dreapta.Primaria Capitalei are mize importante. Pe de-o parte, primarul Capitalei este politicianul cu cele mai…

- Legea de alegere a primarilor in doua tururi „va fi trimisa la Parlament” Foto cdep.ro Proiectul de lege privind alegerea primarilor în doua tururi pentru care Guvernul doreste sa-si asume raspunderea va fi trimis, cel mai probabil, mâine la Parlament. Presedintele Klaus Iohannis…

- Premierul Ludovic Orban și presedintele Klaus Iohannis , dupa o lunga discuție purtata vineri, la Cotroceni, au cazut de acord ca soluția cea mai buna este organizarea alegerilor anticipate, pentru ca PSD, prin frana parlamentara pe care o deține va bloca in continuare orice acțiune spre binele romanilor…

- Anul 2019 a fost unul marcant pentru Romania din punct de vedere politic. Alegerile prezidențiale au provocat mișcari tectonice din scena politica de la București. PUBLIKA a transmis imagini și detalii de la fiecare eveniment.

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, la intalnirea cu reprezentantii comunitatii franceze de afaceri din Romania, angajamentul ferm al Executivului roman in directia dezvoltarii unui parteneriat durabil cu toti investitorii din economie. Evenimentul, gazduit de Ambasada Frantei…

- Candidatul Romaniei pentru funcția de comisar european va fi audiat in Comisia de Transporturi a Parlamentului European in 14 noiembrie, la ora 15.00, a declarat astazi pentru HotNews.ro europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. Guvernul Ludovic Orban ar urma sa trimita o scrisoare Comisiei Europene…

- Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au depus, luni, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functii, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban l-a asigurat pe seful statului ca va avea intotdeauna un partener in acest nou Executiv. Presedintele Iohannis le-a urat…