Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, a expus in direct la emisiunea analistului politic Ion Cristoiu de pe Mediafax planurile de viitor ale partidului in contextul caderii guvernului lui Ludovic Orban. Marcel Ciolacu a declarat in direct la emisiunea lui Ion Cristoiu ca Guvernul Orban a numit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, arata ca delegația PNL va merge la Cotroceni și vor inainta propunerea de premier Ludovic Orban, dar și susținerea pentru alegerile anticipate.”Obiectivul PNL este de a face posibile alegerile anticipate, de a inceplini condițiile necesare pentru a-i permite…

- Mai mulți senatori și deputați liberali vorbesc pe la colțuri, din ce in ce mai insistent, ca daca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu trece de Parlament, premierul Ludovic Orban trebuie sa iși dea demisia. Acesta este scenariul care circula in randul parlamentarilor liberali, mai ales…

- Ludovic Orban nu mi s-a parut chiar „suntem gata” și cu mana la chipiu pentru alegeri anticipate, spune fostul președinte Traian Basescu despre premier și despre anunțul sau facut la sfarșitul saptamanii trecute, dupa o discuție cu președintele Klaus Iohannis, cand a declarat ca au convenit impreuna…

- Vestea acordului dintre Klaus Iohannis si Ludovic Orban referitoare la declansarea procedurilor pentru alegerile parlamentare anticipate a fost primita de seful PNL Timis chiar in timp ce-si sustinea conferinta de presa saptamanala. Si a facut-o cu multa fericire, spunand ca ar fi cea mai buna solutie…

- "Despre bizarerii, klingonieni si romulani". Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: „Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar". S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci in situatia in care demisioneaza,…

- Alegerile anticipate ar putea fi organizate in patru luni, adica odata cu localele, in doua cazuri: daca Guvernul liberal iși da demisia sau daca este dat jos prin moțiune de cenzura. Guvernul Orban ar trebui sa plece de la Palatul Victoria cel tarziu la jumatatea lunii februarie. Asta daca liberalii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca Klaus Iohannis a castigat un nou mandat la Palatul Cotroceni din momentul in care l-a instalat pe Ludovic Orban in fruntea Guvernului si e de parere ca acesta va primi in turul doi „peste 70% din voturi”.