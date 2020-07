ORBAN, o nouă șarjă împotriva CCR: E o filială a PSD! ​​Pe masa cu proiectul de lege privind carantina și izolarea, necesar dupa decizia Curții Constituționale, premierul Ludovic Orban a lansat un nou atac la CCR, susținand ca aceasta este „o filiala a PSD”. „De la inceputul epidemiei orice demers al Guvernului a fost boicotat, ingreunat și in multe momente sabotat de atitudinea unor lideri politici și a unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale ale PSD. La fiecare lovitura noi am avut soluții și acum venim cu soluții. In urma unei decizii a CCR toate amenzile date cu instituțiile cu drept de control au fost anulate, printr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

