Orban: Numărul de persone infectate este distribuit în aproape toată ţara Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca este ingrijorator faptul ca numarul de persone infectate cu noul coronavirus este distribuit in aproape toata tara, iar o noua etapa de relaxare dupa 1 iulie va veni in conditiile in care ‘se inregistreaza un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate’. Prezent miercuri la sediul MAI, premierul a fost intrebat de jurnalisti daca se va adopta o noua etapa de relaxare dupa data de 1 iulie. ‘Etapa de relaxare vine in conditiile in care se inregistreaza un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate. Deocamdata, vedem ca, desi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

