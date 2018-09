"Este foarte important ce se intampla a Bruxelles, ora exacta se da la Bruxelles, nu putem sa contam in Uniunea Europeana atata timp cat suntem reprezentanti la Bruxelles de PSD, cand marea majoritate a partenerilor le este rusine ca PSD este colegul lor in Partidul Socialist European, de structuri, de gasti, cum e gasca lui Tariceanu care este in ALDE. (...) Vocea lor nu conteaza, vocea lor nu este ascultata, nu au niciun fel de putere de influentare a deciziei, sunt considerati un fel de paria in familiile lor politice, spre deosebire de PNL care este un partid serios, respectat. Oamenii…