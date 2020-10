Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri ca au fost luate o serie de masuri in cadrul starii de alerta, excluzand ideea carantinarii totale.„Am instituit masuri care sunt gandite impreuna cu specialiștii pentru depașirea anumitor praguri. (...) Suntem in analiza efectelor. Este prematur sa…

- India a depasit 8 ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Tara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite…

- Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in judet fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 25, 19 ani -29 ani - 3, 30 ani -39 ani - 33, 40 ani -49 ani - 19, 50 ani -59 ani - 39, 60 ani -69 ani - 30, 70 ani -79 ani -…

- Coronavirus in Romania, 26 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, din nou numarul pacienților internați la ATI a depașit 800. Avem raportate luni 2.844 de cazuri noi, 79 decese și 823 pacienti la ATI.…

- Autoritațile vor aplica in continuare carantinarea unor localitați atunci cand o astfel de decizie va fi necesara, a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul vizitei efectuate la Uzina Dacia de la Mioveni....

- Rusia a inregistrat sambata cel mai mare numar de cazuri zilnice de Covid-19, astfel ca totalul contaminarilor raportate de la inceputul epidemiei aici este 1.285.084, potrivit Reuters.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Dupa ce Romania a inregistrat pentru a treia zi consecutiv peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore, Ludovic Orban a facut o vizita care nu era trecuta pe agenda oficiala a premierului la sediul DSP București. Ieri, președintele Klaus Iohannis a facut și el o vizita la DSP București, dar…

- Romania a depașit, oficial, China la numarul de infectari. In ciuda faptului ca pandemia pare sa fi pornit din China, aceasta țara a raportat doar 85.022 cazuri, in timp ce Romania a depașit deja aceasta cifra.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura…