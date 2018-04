Orban: nu exista niciun lider PSD care sa-l egaleze pe Zamfir in atacuri impotriva PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca propunerea de excludere din partid a senatorului Daniel Zamfir a venit din cauza ca acesta nu a respectat hotararile conducerii si a atacat sistematic partidul. Orban spune ca niciun lider PSD nu…

- Grupurile parlamentare PNL si PMP din Senat au inaintat motiunea simpla "Absorbtia banilor comunitari, o catastrofa marca PSD-ALDE" impotriva ministrului de resort Rovana Plumb. Viceliderul grupului senatorial PNL Eugen Pirvulescu a anuntat miercuri, in plen, depunerea motiunii. "Va rugam sa dispuneti…

- Purtatorul de cuvant al PNL Argeș, Gelu Tofan, ne-a transmis poziția oficiala a PNL in scandalul pensiilor speciale pentru primari, poziție exprimata de președintele partiduluilui, Ludovic Orban.”Vreau sa fac cateva clarificari referitoare la proiectul de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru…

- PNL va vota impotriva proiectului de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru primari, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. El a scris, pe Facebook, ca niciun parlamentar PNL nu se afla printre initiatorii acestei propuneri legislative. "PNL sustine principiul contributivitatii…

- "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia Juridica a Partidului National Liberal sa demonteze insailarea de extrase din presa, care a stat la baza propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei. De asesmenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in Consiliul Superior…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”. Citeste si: Sorina Matei revine cu criticile…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,…