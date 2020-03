Stiri pe aceeasi tema

- Domnul ministru nu a participat la ședința Biroului Permanent Național al Partidului Național Liberal de luni și nici nu a intrat in contact cu Vergil Chițac, pentru care a fost confirmata, din pacare, infectarea cu noul tip de coronavirus, susține vicepreședintele PNL, europarlamentarul Cristian…

- Guvernul Orban 2 a fost învestit, sâmbata, de Parlament cu 286 de voturi „pentru”, 23 de voturi „împotriva” și o abținere. Votul a avut loc în condiții excepționale, deputații și senatorii votând pe rând într-o sala special dezinfectata,…

- Ministrii propusi in Guvernul Ludovic Orban au fost audiati, sambata, intr-o procedura speciala in comisiile parlamentare, 9 dintre acestia primind aviz favorabil, iar 7 - nefavorabil. Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi,…

- Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș, a anunțat ministrul Sanatații, Victor Costache. Este vorba despre o persoana care a intrat in contact cu pacientul diagnosticat ieri cu coronavirus, relateaza HotNews. Cea de-a cincea persoana care a fost infectata…

- Ministrii propusi in Cabinetul Florin Citu sunt audiati, timp de trei zile, in comisiile de specialitate din Parlament. Noul premier propus are aceeasi echipa de ministri ca Ludovic Orban, fiind si Guvernul interimar, demis de Parlament prin motiune de cenzura. O singura modificare s-a facut in Guvern,…

- Șefa DSV Gorj a fost demisa de ministrul Sanatații, Victor Costache, dupa scandalul izbucnit pe tema persoanelor carantinate de la Gorj, ca urmare a expunerii la noul coronavirus, scrie Antena3. Mai...

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a avut o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, pentru a actualiza planul de masuri adoptat de Guvern in contextul unei posibile epidemii cu coronavirus, familiilor recomandandu-li-se sa limiteze excursiile si deplasarile in zonele afectate.…

- Victor Costache refuza sa dea explicații pentru cateva intrebari grele legate de mandatul de trei luni in care a antrenat guvernul in mari scandaluri.Intre demiterea in regim de urgența a profesorului...