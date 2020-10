Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a inscris in Partidul National Liberal si va candida pentru Parlament. Orban spune ca este onorat de decizia lui Ciuca si ca il va propune „personal” drept candidat pentru un mandat de senator.

Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a inscris in Partidul National Liberal si va candida pentru Parlament. Orban spune ca este onorat de decizia lui Ciuca si ca il va propune „personal" drept candidat pentru un mandat de senator, potrivit news.ro.„Domnul…

- In aceasta perioada, filialele județene ale partidelor politice iși pregatesc listele de candidați pentru parlamentare. Lesne de ghicit ca au loc negocieri locale sau la București. Deocamdata, din ceea ce se știe, PNL Argeș ii are pe primul loc la Senat și Camera Deputaților pe Daniel Constantin, respectiv…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti. "Presedintele partidului candideaza in Bucuresti", a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie,…

- USR Timis finalizeaza astazi listele pentru Senat si Camera Deputatilor in perpectiva alegerilor parlamenatare. Deja se stiu doua nume de candidati, care se alatura reprezentantului PLUS, unde procesul de selectie a fost finalizat. Ca atare, cele trei locuri mai mult decat eligibile ale USR PLUS Timis…

- 28 de membri ai Alianței USR-Plus s-au înscris în competiția interna pentru alegerile parlamentare din decembrie, urmând ca cei 14 candidați (10 pentru Camera Deputaților și 4 pentru Senat) sa fie desemnați în cadrul unei conferințe județene…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, in timp ce Gabriela Firea va deschide lista PSD pentru Senat. Intrebat daca Viorica Dancila - schimbata de la sefia organizatiei de femei - va figura pe listele partidului la alegerile parlamentare, Ciolacu…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…