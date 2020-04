Orban: Măştile vor fi OBLIGATORII! “Cei care au venituri să îşi CUMPERE de la magazin” "Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la magazin, daca ne urcam in mijlocul de transport in comun, la locul de munca daca este in spatiu inchis. La deplasarea in aer liber nu va fi o obligatie, ci va fi la latitudinea fiecarui cetatean daca doreste sa poarta masca. Obligativitatea de a purta masca va fi atat timp cat este necesar, in functie de nivelul de raspandire a virusului. Cu siguranta vor fi sanctiuni daca masura nu este respectata", a declarat Ludovic Orban la Digi24. El a adaugat ca preocuparea Guvernului este de a asigura masti in lanturile comerciale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

