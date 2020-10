Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat principalele trei masuri care vor fi luate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti, dupa ce Capitala a trecut de pragul de trei infectari la mia de locuitori. Premierul Ludovic Orban a precizat ca se va reuni Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. El a adaugat ca trebuie parcurși pașii procedurali,iar masura va fi anunțata de Comitetul Municipal…

- Elevii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Sectorul 3 au trecut in scenariul rosu si vor face cursuri in online incepand de miercuri. Trei elevi ai liceului au fost depistati cu COVID-19, iar conducerea liceului a decis ca elevii sa invete in sistem online in urmatoarele 14 zile. Si…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in mai multe zone in aer liber din Capitala. Masura intra in vigoare incepand cu ziua de maine, 4...

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis joi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu,…

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis joi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, masurile care ar putea fi introduse de la 1 august, intre care se numara limitarea programului cluburilor si teraselor in anumite zone si introducerea obligativitatii purtarii mastilor in spatiile deschise aglomerate. „Singurele discutii sunt legate de limitarea…