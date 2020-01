Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legii mostenite de la PSD, Guvernul Orban ar trebui sa majoreze pensiile in aceasta toamna cu 40%. Intrebat, de Hotnews.ro, daca va indexa pensiile din septembrie, premierul a raspuns: „Nu e 100% asta”. Nici dublarea alocatiilor pentru copii nu e sigura, desi presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- Ludovic Orban a declarat la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocațiilor și a pensiilor depinde de evoluția economica. Premierul a precizat insa ca iși dorește aceste creșteri, insa nu va fi luata nicio decizie „care sa afecteze evoluția economiei pe termen lung”, potrivit hotnews. Intrebat daca alocațiile…

- ​Ludovic Orban a declarat la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocațiilor și a pensiilor depinde de evoluția economica. Premierul a precizat însa ca își dorește aceste creșteri, însa nu va fi luata nicio decizie „care sa afecteze evoluția economiei pe termen lung”. Întrebat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, intr-un interviu pentru Hotnews, ca nu e 100% sigur ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, deși, in prezent, sunt prevazuți bani la buget pentru majorari.„Nu e 100% ( ca vor crește pensiile de la 1 septembrie n.r.) Banii sunt prevazuți in…

- Ziarul Unirea Alocațiile copiilor se vor mari doar dupa 1 august. Premierul Ludovic Orban: „Va trebui sa vedem cu evolueaza economia” In ședința aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, Guvernul Ludovic Orban va adopta o ordonanța de urgența prin care amana pana la 1 august 2020 termenul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, la Bruxelles, despre majorarea pensiilor cu 40%, potrivit legii adoptate de PSD, in septembrie anul acesta, ca Executivul a prevazut acesti bani in buget. Seful Executivului i-a dat insa dreptate guvernatorului BNR, care afirmase, in urma cu o zi,…

- Banii statului sunt greu de impartit. Premierul Ludovic Orban a stat fata in fata cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord cu privire la legea bugetului de stat. Negocierile insa nu au luat sfarsit. Nu sunt batute in cuie nici masurile anuntate de Guvern. Plafonarea sporului pentru…

- Premierul Ludovic Orban spune ca in Romania exista patru forme de subventionare a energiei termice si arata ca, desi au avut fonduri, multe dintre CET-urile din subordinea administratiei publice au facut cheltuieli precum achizitionarea de autovehicule sau finantarea unor echipe de fotbal in loc…